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Suç örgütüne ağır darbe

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#İSTANBUL#Suç Örgütü#Operasyon
Suç örgütüne ağır darbe
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

İSTANBUL’da bir suç örgütünün bir cinayete karıştıkları, bazı işyerlerini zorla ele geçirdikleri ve çok sayıda silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.

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Jandarma ekiplerince 24 adrese eşzamanlı yapılan baskınlarda, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kasten öldürme’, ‘silahla tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘Silah Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 26 şüpheli gözaltına alındı.

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen örgüt lideri Ümit Eskici’nin de arasında bulunduğu 26 şüpheliden 21’i tutuklandı. 5’i adli kontrol ile serbest bırakıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna göre örgüt üyelerine ait 16.2 milyon dolar değerinde malvarlığına el konuldu. El konulanlar arasında iki otel, taşınır mallar ve nakit döviz de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

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#İSTANBUL#Suç Örgütü#Operasyon

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