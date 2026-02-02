×
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 20:45

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan Sertçelik, 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Sertçelik, savcılık ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

