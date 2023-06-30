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Suç örgütü üyesi TIR'la yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

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#Suç Örgütü#TIR#Yurt Dışı
Suç örgütü üyesi TIRla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 14:22

İstanbul'da Barış Boyun’un yönettiği organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen O.H.,  yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR'ın Artvin’de yakalandı. O.H.’nin Artvin üzerinden Gürcistan’a kaçacağı öğrenildi.

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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya’da geçtiğimiz aylarda tutuklanan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Barış Boyun’un yönettiği organize suç örgütü üyelerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Daha önce operasyon yapılan suç örgütünün firari üyelerinden O.H.’nin yurt dışına kaçacağı bilgisini alan ekipler, şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler, O.H.’nin bir TIR’ın dorsesinde Artvin’e gittiğini ve buradan da Gürcistan’a kaçacağını belirledi.

Bunun üzerine Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Artvin polisi,  TIR’ı yolda durdurdu. TIR’da arama yapan ekipler, şüpheli O.H.’yi gizli bir bölmede yakaladı. Gözaltına alınan O.H., İstanbul ekiplerine teslim edildi. Burada işlemleri tamamlanan O.H., adliyeye sevk edildi.

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#Suç Örgütü#TIR#Yurt Dışı

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