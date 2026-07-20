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Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Hesaplar arasında milyarlık para trafiği

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#Kamu Görevlileri#Suç Örgütü#Gümrük Geçiş Bilgileri
Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Hesaplar arasında milyarlık para trafiği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 15:43

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin aralarında bulunduğu 27'si kamu görevlisi toplam 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada, gümrük geçişlerine ilişkin kamera kayıtları, HTS incelemeleri ve şüpheliler arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine ilişkin bilgi aldıkları belirlendi. Bu kapsamda suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Hesaplar arasında milyarlık para trafiği

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gözden KaçmasınAralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldıAralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldıHaberi görüntüle

HESAPLAR ARASINDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Dosyada MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu, Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiğinin tespit edildiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Hesaplar arasında milyarlık para trafiği

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UYUŞTURUCU SEVKIYATINA İLİŞKİN KAMERA KAYITLARI DA DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemelerinde, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü.

Suç örgütü üyeleriyle kamu görevlileri arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Hesaplar arasında milyarlık para trafiği

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Serkan Cemal G.'nin ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" sözlerine de yer verildi. Ayrıca şüphelilerin TIR'ın sınır kapısından geçmesine yönelik aralarındaki mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyada yer aldığı kaydedildi.

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#Kamu Görevlileri#Suç Örgütü#Gümrük Geçiş Bilgileri

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