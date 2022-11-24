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Suç örgütü üyelerine operasyonda Kalaşnikof tüfekler ele geçirildi

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#İstanbul#Barış Boyun#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:18

İstanbul'da suç örgütüne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Barış Boyun grubu olarak bilinen organize suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç., geçen cumartesi günü aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

Suç örgütü üyelerine operasyonda Kalaşnikof tüfekler ele geçirildi

Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yine aynı ekinin üyelerinden A.A.‘yı ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakalandı. Ekipler A.A.’yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerine operasyonda Kalaşnikof tüfekler ele geçirildi

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Şüphelinin evindeki aramalar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A.’nın 2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna sakladığı görüldü. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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#İstanbul#Barış Boyun#Suç Örgütü

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