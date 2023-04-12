Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi

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'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Sarıyer’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çetinkaya’yla birlikte 5 suç örgütü üyesi de gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden Ürfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi.

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POLİSLER TAŞIDI

Çetinkaya’nın sevki sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araca bindirilen Çetinkaya’ya tedbir amaçlı çelik yelek giydirildi. Tekerlekli sandalyedeki Çetinkaya’yı zırhlı araca polisler taşıdı.

Çetinkaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürülecek.