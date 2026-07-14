'Reşo Ağa' operasyonu: Suç örgütü lideri Özkan Aydemir ve 14 kişi gözaltına alındı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü elebaşısı Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen 15 şüphelinin, müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasbettikleri, "yağma" suçunu işledikleri tespit edildi.

Gözden Kaçmasın 81 ilde FETÖ operasyonu: 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı Haberi görüntüle

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi