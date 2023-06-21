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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt’ta yakalandı

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#Fırat Delibaş#Suç Örgütü#Operasyon
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt’ta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 15:59

Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’yu 'tasarlayarak öldürme' suçundan bin 642 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Esenyurt’ta bir adreste saklandığına dair ihbar aldı. Delibaş'ın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Fırat Delibaş ile birlikte örgüt üyeleri Cuma Barut, Şehmus Demirkıran, Nevzat Yakışıklı, Mehmet Bektaş ve Efraim Yücel gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt’ta yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Delibaş hakkında 2019 yılında Güven Timleri Şube müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçunu işlediği ve bu suçtan da 1 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. 

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#Fırat Delibaş#Suç Örgütü#Operasyon

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