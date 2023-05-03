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Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu yakalandı

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#Suç Örgütü#Barış Boyun#Gözaltı
Suç örgütü lideri Barış Boyunun sağ kolu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 10:54

İstanbul'da Barış Boyun organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Boyun'un sağ kolu olarak bilinen Kemal Ürün yurt dışına kaçma hazırlığındayken Bolu'da yakalandı. Ürün'ün Ruby isimli gece kulübünün güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Cihan Ekşioğlu'na yönelik öldürmeye teşebbüs eylemi ile Fermas ve Rolls Rolyce isimli iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu öğrenildi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yaptı. Operasyonlarda Boyun için çalıştığı belirlenen 131 kişi gözaltına alındı. Organize ekipleri, Boyun'un sağ kolu olan Kemal Ürün'ün de yakalanması için çalışmalarına devam etti.

Kemal Ürün'ün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A adına sahte kimlik düzenlediğini belirleyen ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi, Bolu'da aracını durdurarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ürün'ün Ruby isimli gece kulübünün güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Cihan Ekşioğlu' na yönelik öldürmeye teşebbüs eylemi ile Fermas ve Rolls Rolyce isimli iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu öğrenildi.

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#Suç Örgütü#Barış Boyun#Gözaltı

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