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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

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#Ayhan Bora Kaplan#Ankara#Suç Örgütü
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:43

Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik olarak başlattıkları çalışma sonucu gözaltına alınan 29 şüpheliden aralarında örgüt lideri Bora Kaplan'ın da bulunduğu 14 kişi, 11 Eylül tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

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#Ayhan Bora Kaplan#Ankara#Suç Örgütü

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