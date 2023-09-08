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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan havalimanında yakalandı

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#Ayhan Bora Kaplan#Suç Örgütü#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 13:48

Ankara'da polis ekipleri, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yakalanıp, gözaltına aldı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyonla ilgili detayları canlı yayında aktardı. Uludağ, "Yapılan aramalarda ayakkabının içerisine gizlenmiş 10 bin dolar ve 50 bin euro ele geçirildi" dedi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan havalimanında yakalandı

Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan havalimanında yakalandı

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ANKARA’NIN ESCOBAR’I YAKALANDI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Ayhan Bora Kaplan, Ankara’nın önemli organize suç örgütü liderlerinden birisi. Ankara ‘Escobar’ı olarak biliniyordu. Eziyet çektirme ve hürriyeti yoksun bırakmadan yakalama kararı vardı. Ankara’da emniyet ekipleri Ayhan Bora Kaplan’ı takip etmeye başladı. Kaplan’ın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Ankara Esenboğa Havalimanı’na giderken gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Koruması ve şoförü ile yakalandı. Yapılan aramalarda ayakkabının içerisine gizlenmiş 10 bin dolar ve 50 bin euro ele geçirildi.

Sosyal medyada düğün salonlarında ve eğlencelerde çok fazla görüntüsü var. Ankara eğlence dünyasının Ayhan Bora Kaplan tarafından yönetildiğine yönelik bilgiler vardı.

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#Ayhan Bora Kaplan#Suç Örgütü#Ankara

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