Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'tan mahkemede ilk savunma: Örgüt kurmadım

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Türkiye'de işlediği 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Silahla yağma' gibi 33 suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş, iade işlemlerinin ardından geçen ay İstanbul'a getirildi.

Kurtuluş, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılında hazırlanan ve İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında açılan davanın 53'üncü duruşmasında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilk ifadesi alındı. Tutuklu sanık Kurtuluş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarla duruşmaya katıldı.

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'SUÇ ÖRGÜTÜ KURMADIM'

Savunmasından önce söz alan Serkan Kurtuluş, "Hakkımda kırmızı bülten çıkarıldı. 11 Haziran 2020'de Arjantin'de tutuklandım. 26 suçtan yargılanmak üzere iadem talep edildi. Bu süreçte başka dosyalar birleşmiş ve iademe konu olmamış suçlar vardır. Sadece bu suçlardan savunma yapacağım" dedi. Mahkeme başkanının organize suç örgütü kurma suçlamasına karşı savunma yapan Kurtuluş, "Suç örgütü kurmadım" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR DETAY, KANIT VE DELİL YOK'

Mahkeme başkanının sanal medya paylaşımları hakkındaki soruyu da yanıtlayan Serkan Kurtuluş, "Sosyal medya hesabım yok. Ama adıma iyi veya kötü niyetli sayfalar açıldı. O dönemde kullandığım bir sanal medya hesabım yoktu" dedi. Bir aileden haraç istediğine yönelik suçlamaları da kabul etmeyen Kurtuluş, "İddianamede haraç istediğim söyleniyor. Fakat dosyanın hiçbir aşamasında bununla ilgili hiçbir detay, kanıt ve delil yok. Bu insanların çoğunun evi ve arabası bile yoktu. Bu insanlardan haraç almak için neden bu kadar eylem yaptırayım? Ailenin başka husumetleri var ama emniyet bununla ilgili çalışma yapmadı" ifadelerini kullandı.

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DAVA ERTELENDİ

Savcı, duruşmada verdiği mütalaada Serkan Kurtuluş'un tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ara karar için 15 dakika ara verdi. Ardından mahkeme başkanı, Kurtuluş'un kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini isteyip davayı 20 Kasım'a erteledi.