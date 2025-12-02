Suç örgütü ‘Ay Grubu’na yönelik iddianame tamamlandı, 65 şüpheli hakkında dava açıldı

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi X hesabı üzerinden paylaşılan basın açıklamasında, "Özellikle İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan Facetime ve WhatsApp uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde eden; liderliğini A.A. isimli şahsın yaptığı ve kamuoyunda 'Ay Grubu' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış olmakla; Adı geçen suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylemle ilgili 34'ü tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olan' 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Nitelikli yağma', 'Ateşli silahlar kanununa muhafelet', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından kamu davası açılmıştır" denildi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLAR HEDEF

İddianamede, örgütün özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kırsaldan gelen yaşı küçük çocukları ve gençleri kullandığı, yaşı küçük çocuklar arasında aile birliğinin sağlam olmaması, maddi geçim sıkıntılarının bulunması, genç şahısların konforlu ve lüks yaşama özendirildiği, toplum içerisinde güç ve prestij kazanacaklarına inandırıldığı tespit edildi. İddianamede, firari şüpheli Abdurrahman Ay örgüt lideri, Kadir Aydoğdu, Muhammet Ay, Firari şüpheli Ergin Bayhan ve Ömer Ay örgüt yöneticisi, geri kalan 60 şüpheli ise örgüt üyesi olarak yerini aldı.

ÖRGÜTLERİN EYLEMLERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Şüphelilerin silahlı yapı içerisinde aktif olduklarının aktarıldığı iddianamede şüphelilerin silah temin etmede zorluk çekmedikleri ve soruşturma devam ettiği süre içerisinde çok sayıda silah yakalattıkları belirtildi. 12 adet eylemin yer aldığı iddianamede, Yağmur Türkü Evi isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı Eylem 1 olarak yer aldı. 16 Ocak 2025 tarihinde Bakırköy’de bulunan Yağmur Türkü Evi isimli işletmeye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda, olay günü sabah müşteki Hakkı Tekin’in örgüt tarafından arandığı öğrenildi. Tekin beyanında, 'Daha önceden ve sosyal medyadan tanımış olduğum Muhammet Ay ve kardeşi Abdullah Ay’ın beni aradığını gördüm. Telefona cevap verdiğimde şahıslar bana hitaben "Biz senden maddi olarak ne kadar miktar istiyorsak bunu vereceksin, vermek zorundasın, vermezsen seni yaşatmayız, öldürürüz, işyerini kurşunlatırız, sana ekmek yedirmeyiz, dükkanını kapatıp gitmek zorunda kalırsın ancak verirsen bize belirlemiş olduğum bedeli ödersen işine devam edersin, sana zarar vermeyiz' dedi. Bende kendilerine 'benim kimseye haraç verecek halim yoktur' demem üzerine şahıslar bana küfür ederek hakaret etmeye başladılar. Bende kendilerine bana yapmış olduğu küfürleri daha fazlasını ettim. Ancak şahıslar telefonu kapatmayarak hala benimle telefonda konuşmaya devam ederek 'istedikleri bedeli ödemem gerektiğini yoksa zorla alacaklarını söyleyemeye devam ettiler' dedi. Güvenlik kameraları, plaka ve baz istasyonu kayıtları ile yapılan incelemelerde Yağmur Türkü Evi’ne yönelik 16 Ocak 2025 tarihli kurşunlama eyleminin şüphelilerin Tolga Uludağ, Hasan Çiftçi, Şiyar Özkan ve Yaşar Gül tarafından gerçekleştirildiği, silahların ise İsmail Kaya ve İlhami Özer tarafından temin edildiğini ortaya koydu. Şüphelilerin örgüt adına hareket ettikleri, uyuşturucu imalatı ve silah bulundurma suçlarının da delillerle desteklenmesi üzerine, eylemin 'Ay Grubu' suç örgütünün talimatıyla gerçekleştirildiği değerlendirildi.

HER AN HAZIR BEKLEDİKLERİ İFADE EDİLDİ

İddianamede 'Ay Grubu' silahlı suç örgütünün her an eylem yapmak üzere hazır bekledikleri, ikametlerinde, fişek ve tabancalar ile hazır halde bulundukları, örgütten gelecek talimat doğrultusunda silahlı eylem yapmaktan geri durmadıkları, saldırı ve savunmada kullanılan araç gereçleri ikametlerinde bulundurdukları anlatıldı. Örgütün silahlı olduğunun açık bir şekilde görüldüğü ve şüphelilerin atılı suçu işledikleri, suç örgütünün gelir getirici faaliyetlerinde uyuşturucu madde ticaretinin önemli bir rol oynadığının belirtildiği iddianamede, uyuşturucu maddelerin miktarı ve içeriklerine ilişkin tespitleri içerir uzmanlık raporu ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde uyuşturucu madde depolanması, satışı maksadıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığı anlatıldı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheliler Abdurrahman Ay, Ergin Bayhan, Agit İşik, Bilal Tanrıverdi, Efe Kadir Kınacıoğlu, Enes Kılınç, Hasan Yağmur, İsmail Kaya, Mehmet Nuri Aycan, Ramazan Karataş ve Serkan Aslan firari olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede firari şüpheliler Abdurrahman Ay, Ergin Bayhan ve şüpheliler Ömer Ay, Kadir Aydoğdu, Muhammet Ay hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi diğer 60 şüpheli hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.