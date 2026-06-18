Suç örgütlerine topyekûn darbe

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İçişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre jandarma tarafından 24 şehirde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

22 MİLYAR LİRALIK HESAP HARKETLİLİĞİ

Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı yaptıkları; Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı’ ilanları ile vatandaşları dolandırdıkları; Sakarya ve Sinop’ta internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri; Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri; Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları; Mersin'de baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları; Elazığ’da ‘kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri; Osmaniye'de tütün kaçakçılığı yaptıkları; Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar 944 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

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BAROYA UYUŞTURUCU OPERASYONU

- Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere dün sabah eşzamanlı operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hassas burunlu köpekler eşliğinde aramalar yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen 21 adrese yapılan baskında, Baro Başkanı Ufuk Kök’ün ikametinde 0.3 gram esrar, diğer şüphelilerin adreslerinde ise 50 gram esrar, 57 sentetik ecza hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir bitkisi, muhtelif iklimlendirme malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.