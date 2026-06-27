Suç örgütlerine şafak baskını… 81 ilde operasyon yapıldı

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SUÇ örgütlerine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Ülke genelinde devam eden operasyonlar kapsamında toplam 1037 şüpheliye yönelik adli işlem yürütüldü; 549 şüpheli gözaltına alındı, 16 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE KESİCİ ALETLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi. Bazı adreslerde uyuşturucu madde ve sentetik hap niteliğinde olduğu değerlendirilen maddeler de bulundu. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para, senet, altın, değerli eşya ve çeşitli malvarlıklarına da el koyuldu. Ele geçirilen senetlerden 7’sinin toplam 11 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el koyuldu.

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Operasyonlarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve iletişim cihazına el koyuldu. Bazı adreslerde yapılan aramalarda kaçak emtia, tütün ürünleri ve makaron ele geçirildi. Operasyonlarda change yapılabileceği değerlendirilen araçlar, motor parçaları, sahte şase numarası etiketleri ve diğer suç unsurları da ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca; 6 adet tarihi sikke, 5 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje, 4 adet POS cihazı, 11 adet kredi kartı, 1 adet motosiklet kaskı, 1 adet motosiklet plakası, 1 adet siyah balistik çelik yelek, 1 adet siyah mont görünümlü balistik yelek, motosikletli iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ve kar maskesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında adli işlemlerin devam edileceği belirtildi. Soruşturmaların; suç örgütleri, yasadışı silahlanma, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, change araç faaliyetleri, suç gelirleri, silah temin ağları, dijital materyallerdeki bağlantılar ve örgütsel iletişim kanalları yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü de kaydedildi.