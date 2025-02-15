Suç örgütlerine operasyon... 54 şüpheli tutuklandı

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Liderliğini, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütü ile yine kırmızı bültenle aranan ve Rusya’da cezaevinde bulunan Berat Can Gökdemir’in liderliğindeki Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı.

17 İLÇEDE 32 SUÇ

Ekipler, 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Bağcılar, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ümraniye gibi 17 ilçede düzenlenen saldırı ve tehdit olaylarını mercek altına aldı. İşyeri ve konut kurşunlamaları, araç saldırıları, yağma amaçlı tehdit ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 128 şüpheli tespit edildi.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 tüfek, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, 1207 fişek, 27 şarjör, 12 uyuşturucu hap, çalıntı araç ve motosikletler ile balistik çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 54’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 67 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.