‘Suç örgütlerine bel bağladılar’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü geçmişte FETÖ’nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. ‘Lağım çukuru’ diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

KİRLİ SENARYOLARA ÇEKME ÇABASI

AK Parti’yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil, demokratik mekanizmalarla yönetildiğini, 2023’te bir kez daha göreceklerdir. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi, tüm taraflarıyla kamuoyu önünde konuşur, değerlendiririz. Ama bunu asla terör veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız.

NANKÖRLÜĞE DEVAM EDİYORLAR

Bizim ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır. Bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, hep iftira... Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu süreçte, bütün imkânlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük, biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler. İşte daha yeni hububat fiyatlarını, çay fiyatlarını açıkladık; şimdi fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden gayet güzel haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış, ‘Millet aç’ diyor.

BAK BAKALIM BELKİ İNSAFA GELİRSİN

Her ay onlarca yol, tünel, köprü, baraj, sulama tesisi, millet bahçesi, toplu konut projesi açılışı yaptık. Depremlerde ne kadar kısa zamanda toplu konutların yapıldığı ortada. Şu anda bu inşaatların nasıl hızla devam ettiğini görüyorlar. Biri de İzmir’in milletvekili. Git de bir bak bakalım inşaatlar nasıl devam ediyor ama doğru dürüst oralara uğradığı bile yok. Bir diğeri millet ittifakından, sen de bir bak bu hükümet orada ne gibi yatırımlar yapıyor? Bak bakalım belki insafa gelirsin.

MÜSİLAJA KARŞI STRATEJİK PLAN

Nasıl Haliç’i tertemiz yaptıysak, balık tutar hale getirdiysek müsilaj belasından da kısa zamanda Marmaramızı, İstanbulumuzu temizleyeceğiz. Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı milletimizle paylaştık. Marmara Denizi’nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atıksu arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak ve diğer adımları atarak Marmara’yı temizleyeceğiz.”

KANAL İSTANBUL’A BAŞLIYORUZ

“İklim dostu şehircilik anlayışının bir örneği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul’un inşasına başlayacağız. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu proje, İstanbul’un ve Türkiye’nin iftiharı olacak. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan, duraksamadan bu yola devam edeceğiz.”

BAKÜ’YE GİDİYOR

Erdoğan, Brüksel’deki NATO zirvesinin ardından, Türkiye’nin Galler ile oynayacağı EURO 2020 grup maçını izlemek için Bakü’ye geçecek. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte işgalden kurtarılan Şuşa’ya da gidecek. Erdoğan’ın Belçika ve Azerbaycan ziyaretleri nedeniyle bugün yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise ertelendi.

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