Suç örgütlerine ağır darbe

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın yürüttüğü üç ayrı soruşturma kapsamında, dün beş ayrı organize suç örgütüne yönelik eşzamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

EŞZAMANLI BASKIN

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, elebaşı yurtdışında firari bulunan silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eşzamanlı baskın düzenlendiğini, bu kapsamda 107 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ise İstanbul merkezli 6 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada da silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, toplamda 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

KANLI HESAPLAŞMALAR

Operasyonun hedefindeki suç örgütünün köklerinin Adana’ya uzandığı belirlendi. Soruşturma dosyasına göre, örgütün ilk lideri Halil Ay, ailesiyle birlikte uyuşturucu ticaretine başladıktan sonra faaliyetlerini İstanbul’un Bağcılar ve Esenyurt ilçelerine taşıyarak kurduğu uyuşturucu ağıyla örgütünü büyüttü. İddialara göre Halil Ay’ın, uyuşturucu ticareti nedeniyle Gündoğmuşlar ve Anucurlar suç örgütleriyle bağlantı kurması, örgütler arasında kanlı hesaplaşmalara yol açtı. Halil Ay’ın Gündoğmuşlar grubuna olan borcunu ödememesi üzerine, 14 Ocak 2023’te Haliç Köprüsü’nde düzenlenen silahlı saldırıda Ay’ın bulunduğu araç hedef alındı, araçtaki Cumali Aslan hayatını kaybetti.

Yasadışı yollarla yurtdışına kaçan Halil Ay’ın, Redkitler suç örgütüyle ittifak kurduğu, bu süreçte Daltonlar örgütünün yöneticisi ‘Yoldaş Dalton’ lakaplı Emircan Yılmaz’ın 24 Mayıs 2023’te Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü. Bunun ardından Daltonlar örgütü üyelerinin Fransa’da saklanan Halil Ay’ı silahlı saldırıyla öldürdüğü belirtildi. Halil Ay’ın ölümünün ardından örgütün liderliğini amcasının oğlu Abdurrahman Ay’ın devraldığı ve suç örgütünün faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı tespit edildi.