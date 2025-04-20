Suç örgütleri ‘SKY ECC’yle çökertildi

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15 Nisan’da Türkiye, Hollanda, Belçika, Almanya ve İspanya’da düzenlenen operasyonlarda 9’u yurtdışında olmak üzere toplam 240 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 115 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 89’u tutuklandı, 26’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içinde yürütülen soruşturmanın temelinde, ‘SKY ECC’ adlı kriptolu haberleşme sistemi yer alıyor. 30 Ocak 2023 tarihli Europol Müzakere Metni kapsamında Türkiye’ye iletilen ‘SKY ECC’ verilerinin analizi, uluslararası suç örgütlerinin faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Veriler doğrultusunda, dört ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

‘TÜRK ESCOBAR’ DETAYI

Kamuoyunda ‘Türk Escobar’ olarak bilinen ve 20 Eylül 2024’te tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Urfi Çetinkaya’nın, ‘SKY ECC’ uygulamasını kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Soruşturmada, ‘SKY ECC’ uygulamasını kullanan diğer suç örgütlerinin de Mehmet Unal suç örgütü, Naci Yılmaz-Abdullah Alp Üstün suç örgütü, Haluk Şahin Çoruh suç örgütü olduğu belirtildi. Bu suç örgütlerinin de, bu uygulama üzerinden uyuşturucu ticaretine ilişkin yoğun iletişim trafiği içerisinde bulunduğu tespit edildi.