Suç örgütleri çökertildi

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ULUSLARARASI uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama ile mücadele çalışmaları kapsamında, İsveç ve Norveç yetkili makamları Türk yetkili makamları ile önemli bilgiler paylaştı. Alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Adana, Mersin, Muğla, Antalya olmak üzere 5 ilde toplam 19 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin 19’u da yakalandı.

İSVEÇ’TE 1 TON 422 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Dosya kapsamında; yöneticiliğini Abdo lakabıyla bilinen İsmail Aslan Çoban’ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 31 kişinin uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettiği tespit edildi. Suç örgütünün yapmış olduğu uyuşturucu madde ticaretine ilişkin İsveç’te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 ton 422 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin 31 Ekim 2023 tarihinde Bosna-Hersek’te Harris Lars Osterdahl’ın öldürülmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.

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Yöneticiliğini Yavuz Kassab’ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri anlaşılan 6 şüpheli tespit edildi. Suç örgütünün yapmış olduğu uyuşturucu madde ticaretine ilişkin Norveç’te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 172 kilo uyuşturucu madde yakalandı.

ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANIYORLARDI

Yöneticiliğini 20 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kağıthane’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Ahmet Portakalcı’nın (Cinkitaş) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri belirlenen ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı anlaşılan 3 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait yaklaşık değeri 1.5 milyar TL olan banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 51 adet taşınmaza, 20 adet araca ve 13 adet şirket ortaklık payına sulh ceza hâkimliği kararıyla el koyuldu.