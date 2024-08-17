Suç makinesi tutuklandı

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Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu Tekirdağ’a kaçtığı tespit edilen Dağlı, Çerkezköy’de gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Dila Kırarslı ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Çerkezköy’de polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Dağlı, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dağlı, savcılıkta verdiği ifadede alkollü araç kullanmadığını, önüne kedi çıktığı için ani manevra yapması sonucu kaza yaptığını ve şoka girdiği için Çerkezköy’e gittiğini iddia etti.

Yapılan sorgulamasında 16’sı kasten yaralama olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Furkan Dağlı, “taksirle yaralama suçu”ndan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.