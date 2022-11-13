Suç makinesi tantanacılar

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Literatüre göre ‘kalabalık halinde kavga ediyor süsü vererek yankesicilik yoluyla para ve eşyanın çalınması’ anlamına gelen tantanacılıkla hırsızlığın son kurbanları iki turist oldu. İstanbul Güngören’de önceki gün dükkânlara baka baka yürüyen iki turistin yanında bir anda 4 kadın kavga etmeye başladı. Bir anda kavganın içinde kalan turistler kurtulmaya çalışırken kavga eden kadınlar tarafından çantalarının çalındığını fark etmedi. Her şey bir dakika içinde olup bitti. Kavga eden kadınlar oradan uzaklaştığında turistler de çantalarının çalındığını anladı.

SERBEST KALDILAR

İki turistin şikâyeti üzerine devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri girdi. Olay yerindeki güvenlik kameraları incelendiğinde, turistlerin çantalarının nasıl çalındığı daha da net anlaşıldı. Üstelik hırsızlığı yapanlar da polislerce tanınan kişilerdi. Polis ekipleri tantanacılıktan 128 kaydı bulunan Yaren Ç., 20 suç kaydı olan Tuğçe K., 39 suç kaydı olan Nuray T. ve 40 defa benzer suçu işlemiş Sevilay K.’yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan dört tantanacı dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 4 kadını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.