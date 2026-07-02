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Suç makinesi kadının hamilelik kalkanı

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#Hırsızlık#Elif Ş.#Hamilelik
Suç makinesi kadının hamilelik kalkanı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:00

İstanbul’da 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yasa gereği her hamileliğinde infazı ertelenerek serbest bırakılan 157 suç kayıtlı Elif Ş., özel harekât destekli operasyonla yakalandı. 7 çocuk annesi Elif Ş.’nin yakalandığı sırada 8’inci çocuğuna üç aylık hamile olduğu tespit edildi.

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İstanbul polisi, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, ‘hırsızlık’ suçundan 157 kaydı ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.’nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

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Polis ekipleri, şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.’nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Akrabaları üzerinde yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet aboneliği yaptırdığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.’nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Özel Harekât polislerinin de katılımıyla, Beyoğlu’ndaki eve düzenlenen operasyonda Elif Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yaşları 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.

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YAKALANMAMAK İÇİN SİYAH PEÇE TAKIYORMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı. Hırsızlık sırasında siyah peçe takarak yüzünü gizlediği belirlenen şüphelinin, bu yöntemle yüz tanıma sistemlerinden kaçmayı amaçladığı öğrenildi. Elif Ş. hakkında, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ile ‘elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık’ suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Şahin, emniyetteki ifadesinde “Ben annemden, babamdan böyle gördüm, bu iş mesleğim” dedi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Hırsızlık#Elif Ş.#Hamilelik

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