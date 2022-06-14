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Suç makinesi hırsızlar dövmelerinden yakalandı

#Hırsız#Dövme#Operasyon
Suç makinesi hırsızlar dövmelerinden yakalandı

İranlı Muhammed H.F.’nin rezidans dairesinden 500 bin liralık ziynet eşyası ile bin dolar çalan kadın hırsız, bacaklarındaki dövmeden yola çıkılarak yakalandı. Şüphelilerden 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M. ve 18 suçtan kaydı olan arkadaşı Hünkar A. tutuklandı.

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İranlı işinsanı Muhammed H.F., İstanbul Kâğıthane’deki bir rezidans dairesinde yaşıyordu. 3 Haziran günü evine bir kişinin girdiğini, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve bin dolar parasının çalındığını fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Rezidansın kamera görüntülerini inceleyen ekipler, site güvenlik görevlisi ile kısa süre konuşan hırsızlardan kadın olanın her iki bacağında dövme olduğunu fark etti. Hemen Emniyet’in arşivi açıldı. Daha önceki olaylarda gözaltına alınarak dövme bilgisi girilen hırsızların dosyaları tarandı.

Suç makinesi hırsızlar dövmelerinden yakalandı


İKİSİ DE TUTUKLANDI

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Yapılan taramada, bacaklarında dövme olan kadının Emniyet’te benzer suçlardan 22 kaydı olan Hazar M. (23) olduğu belirlendi. Diğer hırsızın da 18 suç kaydı olan Hünkar A. (30) olduğu tespit edildi. Ekipler, Beyoğlu’da düzenledikleri operasyonda Hazar M. ve Hünkar A.’yı gözaltına aldı. 2 kişi, Emniyet’teki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Hırsız#Dövme#Operasyon

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