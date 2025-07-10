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Suç makinesi dayı katili yeğene 14 yıl hapis

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#Dayı Katili#Dayı Cinayeti#ERZURUM
Suç makinesi dayı katili yeğene 14 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:00

ERZURUM’da geçen yıl 29 Mayıs’ta, annesiyle yaşadığı Erzincan’dan Erzurum’a anneannesinin yanına giden İlayda A. (17), gece arkadaşlarıyla gezmek için dışarı çıktı, 2 saat sonra da geri döndü. Bir süre sonra eve alkollü gelen dayısı Murat T. ile İlayda A. arasında gece sokağa çıkma nedeniyle tartışma çıktı.

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İlayda A., hakaret edip kendisini dövdüğünü öne sürdüğü dayısını bıçakladı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlayda A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyarak asansöre bindirdi. Murat T. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İlayda A.’nın ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirlendi. Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık İlayda A. haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan ‘müebbet hapis’ cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İlayda A.’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada 1/3 oranında indirime giderek, 14 yıl hapse hükmetti. İlayda A.’nın avukatı, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

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#Dayı Katili#Dayı Cinayeti#ERZURUM

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