Suç makinesi dayı katili yeğene 14 yıl hapis

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İlayda A., hakaret edip kendisini dövdüğünü öne sürdüğü dayısını bıçakladı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlayda A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyarak asansöre bindirdi. Murat T. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İlayda A.’nın ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirlendi. Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık İlayda A. haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan ‘müebbet hapis’ cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İlayda A.’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada 1/3 oranında indirime giderek, 14 yıl hapse hükmetti. İlayda A.’nın avukatı, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.