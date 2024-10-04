Suç makineleri yine polis yaraladı

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Tuzla’da polis ekipleri, Tepeören Mahallesi Salkım Sokak’taki Tepeören Villaları’nda dolandırıcılık suçundan aranan Ferhat İnaç’ın saklandığı ihbarını aldı. Şüpheliyi yakalamak için saat 17.00’de olay yerine giden polis ekipleri, silahlı saldırıya uğradı.

Polis ekipleri saldırıya karşılık verirken çıkan çatışmada, polis memuru Adem Köş göğsünden ve koltuk altından vurularak ağır yaralandı.

Destek talebi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Çatışmada, şüpheli Emrah Erol ölü olarak ele geçirilirken, saldırıya karışan diğer iki şüpheli Çağrı Gündüz ve Ferhat İnaç yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru Adem Köş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

16 SUÇTAN ARAMA 36 SUÇ KAYDI

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Emrah Erol’un (26), 19 kaydı ve 10 aranması var. “Kasten Öldürme”, “Silahla Tehdit”, 2 kez “Mala Zarar Verme”, “Yağma”, 3 kez “Hırsızlık”, “Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanma” ve “Güveni Kötüye Kullanma” suçlarından aranıyor. Suç kayıtları arasında 4 kez “Mala Zarar Verme”, 5 kez “Hırsızlık”, “Tehdit”, “Kasten Öldürme”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na” muhalefet, “Mukavemet”, “Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Başkasına Ait Kimlik Kullanılması” ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” bulunuyor.

Çağrı Gündüz’ün (31), 16 kaydı ve 1 aranması var. “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na” muhalefet suçundan aranıyor. Suç kayıtları arasında 6 kez “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na” muhalefet, “Yağma”, 2 kez “Tehdit”, 4 kez “Kasten Yaralama”, “Mala Zarar Verme” ve 2 kez “Hırsızlık” yer alıyor. Ferhat İnaç’ın (21) ise aranması yok, ancak 2021’de bir dolandırıcılık kaydı var.

POLİSLER ÇELİK YELEK KULLANMIYOR

İstanbul Emniyeti’nde görevli Şeyda Yılmaz geçen günlerde 32 suç kaydı olan firari şahsı yakalamak isterken vurularak şehit oldu. Dün de polis memuru Adem Köş ağır yaralandı. Polislere ardı ardına yapılan silahlı saldırılar çelik yelek kullanımını gündeme getirdi. Çelik yelek birçok olayda polislerin hayatını kurtarabiliyor. Ancak Türkiye’de polisler ya operasyona giderken ya da nöbet tutarken çelik yelek giyiyor. Yurtdışında ise birçok ülkede güvenlik personeli görevde olduğu her an çelik yelekle görev yapıyor.