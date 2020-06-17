Suç makineleri yakalandı

Bağcılar Çarşı Mahallesi’nde yaşayan bir kişi de 21 Mayıs’ta hırsızların evine girerek 20 bin TL, 1000 Euro, 250 dolar, piyasa değeri 14 bin TL olan iki altın kolye, 9 çeyrek altın, 4 gram altın ve piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan dört altın kolyenin çalındığını söyleyerek polise başvurdu.

76 SUÇ KAYITLARI VAR

Polis ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlık olaylarını üç kadının gerçekleştirdiğini belirledi. Geçen Perşembe günü düzenlenen operasyonda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen Şeyma U. (18), Ebru U. (20) ve Ayşe Ç. (22) yakalanıp gözaltına alındı. Şeyma U.’nun 28, Şeyma U.’nun ablası ve 35 haftalık hamile olduğu belirlenen Ebru U.’nun 31 ve Ayşe Ç.’nin 17 suç kaydı çıktı. Şeyma U. tutuklanırken, diğer iki kadın adli kontrol kararıyla serbest kaldı.