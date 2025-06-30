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Suç makineleri Taksim’de can aldı... 6 kişinin saldırısına uğradı

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#İSTANBUL#Taksim#Şiddet
Suç makineleri Taksim’de can aldı... 6 kişinin saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

Arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Orhan Doğan ile Sabır T. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Sabır T.’nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışmada 6 kişi tarafından darp edilen Doğan, hayatını kaybetti. Olaya karışan şüphelilerin toplam 82 suç kaydı olduğu belirlendi.

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İSTANBUL Taksim’de 16 Haziran günü 04.50 sıralarında arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Orhan Doğan (31) ile Sabır T. (26) arasında yan bakma nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında “Benim kim olduğumu biliyor musunuz?” diyerek karşı gruba laf atan Sabır T., olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Sabır T.’nin arkadaşlarının gelmesiyle büyüyen kavga sırasında tekme ve tokat darbelerinden kaçmaya çalışan Doğan, kaçarken aldığı darbeler sonucu düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan Doğan hastaneye kaldırıldı.

Suç makineleri Taksim’de can aldı... 6 kişinin saldırısına uğradı

ÖNCE SERBEST KALDILAR ÖLÜNCE TUTUKLANDILAR

Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, Doğan’ın 8 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi sonucu tekrar gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından toplam 82 suç kayıtları olduğu belirlenen Sabır T., İsa K. (18) ve Serdar D. (25) tutuklandı.

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Sezgin K.’nın (35), olay günü cezaevinden izinli çıktığı ve olaya karıştıktan sonra cezaevine geri döndüğü, Y.K.’nın (17) olaydan sonra başka bir suça karışması nedeniyle tutuklandığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan diğer şüpheli Abdulcebbar B.’yi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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#İSTANBUL#Taksim#Şiddet

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