Suç makineleri Taksim’de can aldı... 6 kişinin saldırısına uğradı

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İSTANBUL Taksim’de 16 Haziran günü 04.50 sıralarında arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Orhan Doğan (31) ile Sabır T. (26) arasında yan bakma nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında “Benim kim olduğumu biliyor musunuz?” diyerek karşı gruba laf atan Sabır T., olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Sabır T.’nin arkadaşlarının gelmesiyle büyüyen kavga sırasında tekme ve tokat darbelerinden kaçmaya çalışan Doğan, kaçarken aldığı darbeler sonucu düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan Doğan hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE SERBEST KALDILAR ÖLÜNCE TUTUKLANDILAR

Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, Doğan’ın 8 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi sonucu tekrar gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından toplam 82 suç kayıtları olduğu belirlenen Sabır T., İsa K. (18) ve Serdar D. (25) tutuklandı.

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Sezgin K.’nın (35), olay günü cezaevinden izinli çıktığı ve olaya karıştıktan sonra cezaevine geri döndüğü, Y.K.’nın (17) olaydan sonra başka bir suça karışması nedeniyle tutuklandığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan diğer şüpheli Abdulcebbar B.’yi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.