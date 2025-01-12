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Suç makineleri pazarda yakalandı

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#Küçükçekmece Denetim#Semt Pazarı#Polis Denetimi
Suç makineleri pazarda yakalandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Sinan Caddesi üzerinde önceki gün polis ekipleri semt pazarının çevresine denetim noktası kurdu.

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Denetim sırasında polis ekipleri iki kadının şüpheli hareketlerini görünce durdurarak GBT sorgulaması yaptı. Durdurulan F.K. ve A.A. sorgusunda suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. F.K.’nin 3 ayrı dosyadan arandığı toplam 56 ‘evden hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığı ihlali’ suçlarına karıştığı, ayrıca 171 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. A.A.’nın ise 30 kez ‘evden hırsızlık suçuna’ karıştığı belirlendi. Yakalanan F.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Küçükçekmece Denetim#Semt Pazarı#Polis Denetimi

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