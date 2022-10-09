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Suç işleyenlere tek gün de olsa hapis

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#AK Parti#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ
Suç işleyenlere tek gün de olsa hapis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

AK Parti, toplumda cezasızlık algısının önüne geçmek için infaz yasasında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre suç işleyen, bir gün de olsa cezaevine girecek.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cezası az suçlar için yeni infaz uygulaması hazırlığı içinde olunduğunu açıklamasının ardından gözler söz konusu çalışmaya çevrildi. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre, hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmiyor, uzlaştırmaya gidilebiliyor, yargılama sonucunda hükmün açıklanması geri bırakılabiliyor ya da denetimli serbestlikten yararlanılabiliyor.

Suç işleyenlere tek gün de olsa hapis

İNFİAL YARATANLARDA

Bu nedenle özellikle trafik magandaları, hırsızlık, dolandırıcılık gibi toplumda infiale neden olan suçların cezaları hem cezasızlık algısını ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden ele alınacak. Bu kapsamda, bazı suç tiplerinde tam infaz ya da bir kısmında belli bir süre infaz uygulanması konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Suç işleyenlerin bir gün bile olsa hapse girebileceği bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

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CEZASIZ KALMAYACAK

Zorunlu kamu hizmeti ya da hafta sonu infazı gibi çeşitli alternatiflerin yeniden masaya yatırılabileceğini söyleyen AK Parti kurmayları, düzenlemeyle ilgili şöyle konuştu: “Her türlü suçu işliyor hapisten çıkıyor. Kamuoyunda bir cezasızlık algısı oluşmaya başladı. Vücut bütünlüğüne belli zararlar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, trafikte magandalık gibi suçlar eklenebilir. Toplumda infial uyandıran suçlarda bir yaptırım uygulamak lazım. Suçlar için bir üst sınır ve asgari sınır belirlenebilir. Ya da genel bir tabir kullanılabilir. Toplumun vicdanında rahatsızlık oluşturan başka şeyler de eklenebilir.”

 

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#AK Parti#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ

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