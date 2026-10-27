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Suç ihbarlarında yeni dönem: Başvuruların akıbeti e-Devlet'ten görülebilecek

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#E-Devlet#Asayiş#İçişleri Bakanlığı
Suç ihbarlarında yeni dönem: Başvuruların akıbeti e-Devletten görülebilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 11:57

Vatandaşların güvenlik güçlerine yaptığı asayiş ihbarları dijital ortama taşınıyor. Yıllık programa alınan yeni altyapı sistemiyle ihbarların durumu e-Devlet kapısından anlık olarak takip edilebilecek.

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden izlenmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki çalışmada, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Suç ihbarlarında yeni dönem: Başvuruların akıbeti e-Devletten görülebilecek

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden ihbar başvurularının takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

Öte yandan, programda, suça yönelik bildirim ve ihbar sisteminin geliştirilmesi ile suçun önlenmesine yönelik halk katılımının teşvik edilmesine ilişkin planlamalara da yer verildi.

Suç ihbarlarında yeni dönem: Başvuruların akıbeti e-Devletten görülebilecek

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Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında, vatandaşların suç ve suçluyla mücadeleye aktif katılımını sağlamak ve suç ihbarlarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Suç ihbarlarında yeni dönem: Başvuruların akıbeti e-Devletten görülebilecek

Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımına yönelik yapılacak çalışmalarla 3 milyon 250 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik internet ihbarlarının "ihbar.ng112.gov.tr" üzerinden alınması sağlanacak.

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