'Suç duyurusu'na tepki: MHP’nin tarihsel çelişkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 1950 tahkikat komisyonu utancına ortak oldu MHP. Bileğini bükemediği anamuhalefet partisinin bileğini bükmek için yandaş savcı ve hâkimlerden medet ummaktadırlar. Kılıçdaroğlu’na siyaseten veremedikleri cevabı, büyük ortağının verdiği imtiyazla yargı üzerinden yapmaya çalışmaktadırlar. 2010 yılından sonra Kılıçdaroğlu geldi ve CHP milli duruşunu terk etti diyorlar ya, sen 2014 yılında bu CHP ile ortak cumhurbaşkanı adayı nasıl çıkardın? AK Parti 7 Haziran gecesi tek başına iktidarı kaybedince MHP’ye talimat verildi, AK Parti iktidardan gitmesin diye ne yapıyorsan yap denildi. MHP’yi kendi tarihsel çelişkisi ile baş başa bırakıyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: MHP suçluyu uzakta aramasın. FETÖ’nün bir numaralı sanığı Zekeriya Öz’ün arkasında kim durmuşsa, Zekeriya Öz aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı’nı bir suçlunun gizli tanıklığı ile içeriye atıp FETÖ’cü generalleri ve subayları kim göreve getirmişse, gerçek suçlu onlardır. MHP’nin Sayın Genel Başkanı iktidar ile ilgili daha önceden yaptığı konuşmaları bir daha kontrol edip hafızasını tazelerse, o zaman gerçek suçlunun kendisi tarafından da ifşa edildiğini hatırlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Hukuksal dayanaktan yoksun, asılsız, mesnetsiz, belli bir amaca hizmet eden kurguya dayalı başvurular bunlar. Bu tip saldırılar Genel Başkanımıza ve bize yalnızca ve yalnızca güç katar, kararlılığımızı artırır.

CHP’DEN BAŞBUĞ’A DESTEK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını” isteyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a destek verdi. Özel, Başbuğ’a dava açacağını söyleyen ve önergede imzası bulunan AK Parti eski Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a, “Elitaş suçlanacak kişi değilse bile en azından önemli bir tanık pozisyonundadır. Elitaş önergeyi kendi yazmışsa siyasi ve hukuki sorumluluğuna katlanacak ya da kendisi yazmamışsa gecenin o yarısında bu önergeyi kendisine ileten mekanizmayı açıklayacak. Bugün, 2009’da verilen önerge sahipsiz. FETÖ’nün yararına verilmiş, altında imza var. Önerge sahipsiz kimse sahip çıkmıyor. Önergeyi Grup Başkanvekili ve hâlâ etkin altı milletvekili değil, inler cinler vermiş de FETÖ askerlere siyasi operasyonları yapıp, içeri atıp, kendi adamlarının önünü açmamış.”