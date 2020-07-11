Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ile 3 şüpheli adliyede

Muğla Bodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi yakalandı. Gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin suç çetesinin lideri olduğu öne sürülen ve INTERPOL tarafından da aranan Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı, dün, İzmir Çeşme'de Muğla polisince Bodrum'a götürülmek üzere yakalandı. Cinayete karıştıkları belirlenen H.N.U. ve O.P. de Menteşe ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muğla merkezden çevik kuvvet ekipleri de gelirken, adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı.