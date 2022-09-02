Suç çetelerinin oyunlarına izin vermeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Yargıtay’da düzenlenen Adli Yıl Açılışı’nda, son 20 yılda hukuk devleti vasfını güçlendirmek için önemli reformlara imza atmalarına rağmen halen darbe dönemi anayasasının geçerlikte olduğunu söyledi. Bundan kurtulmak için siyasi partilere birçok kez yeni anayasa çağrısı yaptıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

YENİ ANAYASA UMUDU

“Netice itibariyle insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Ama umudumuzu da kaybetmedik, kaybetmiyoruz.

AVUKATLARIN SORUNLARI

Önümüzdeki dönemde adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Gündemimizin en başında avukatlarımızın sorunlarının çözümü var. Bunun için avukatlık kanunun barolarımızla birlikte çalışarak, yenilemek istiyoruz. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir.

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YARGIDA YAPAY ZEKA HİZMETİ

Hukuk sigortası olarak anılan hukuki himaye sigortasını Türkiye’ye de kazandırmayı planlıyoruz. Yapay zekayı yargının ve yargı görevi yapan hâkim, savcı ve avukatlarımızın hizmetine sunmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Adalete erişimi kolaylaştıracağız. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin vaktinde tecellisi için yeni projeleri devreye alacağız.

SUÇ ÇETELERİNİN OYUNLARI

Medeniyetimizde düzen, denge, denklik, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük gibi ifadelere özellikle karşı gelen adalet kavramının hakkını vermenin zorluğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bunun için çalışmalarımızı yürütürken, ‘Geç gelen adalet, adalet değildir’ sözünü aklınızdan asla çıkarmıyorsunuz. Aynı şekilde adaletin ancak bunu uygulama görevi verilen mekanizmalar ve bunu yerine getirme ehliyetine sahip kişiler vasıtasıyla hayata geçirilebileceğini de unutmuyoruz. Buna karşılık birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.”

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AİHM ADİL DEĞİL

Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) “AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir. Ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir” diye eleştirdi.

BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ

Erdoğan “Yargı kurumlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı sadece hukukla değil, vicdan ve ahlakla da bağdaşmayacak ifadelerle hedef alanların, hedef gösterenlerin böyle bir muhasebe gayesi yoktur” dedi: “Karşımızdakilerin derdi ülkemizin hukuk devleti niteliğini güçlendirmek değil, hukuku kendi ajandalarının bir aracı haline dönüştürmektir. Benzer şeytani tavırlara, yasama alanında da yürütme konusunda da şahitlik ediyoruz. Çünkü bunlar, geçmişte uzunca bir süre aynı yöntemlerle ülkenin enerjisini emmişler, vaktini heba etmişlerdir. Şimdi de haksız, mesnetsiz, sinsi gücün ayrıcalığına tehditle, şantajla, çirkeflikle ulaşmanın peşindeler. İnşallah yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla, en önemlisi milletimizle birlikte hepimizin en büyük teminatı ve güvencesi olan adaleti daha da güçlendirerek bu bataklığı da kurutacağız.”

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YARGITAY BAŞKANI: HÂKİM VE SAVCILAR HER TÜRLÜ SİYASAL BAĞLANTIDAN KOPMALI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da törende dikkat çekici mesajlar verdi:

* “YARGI BAĞIMSIZLIĞI: Siyaset ve bürokrasinin devam eden yargılama süreçlerine ilişkin yorumları, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının zedelenmesine, yargı otoritesinin zayıflamasına yol açmaktadır.

* FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ: Anayasaya, bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve kanunlarımıza uygun biçimde yapılan yargılamalar sonucu bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu kararlara göre FETÖ bir terör örgütüdür.

* YENİ ANAYASA ÇAĞRISI: Ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğu açıktır.

* HSK YAPISI: Yeni anayasa hazırlanırken Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı da gözden geçirilmelidir.

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* SİYASİ BAĞLANTI UYARISI: Yargıya ve yargısal kararlara duyulan güven, hâkim ve savcıların her türlü siyasal bağlantıdan kopması, politik güçlerin siyasi çatışmalarından uzak durması ile sağlanabilir. Hâkim hiçbir koşulda hukuktan sapmamalıdır.”





Erdoğan’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay’da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile selamlaşmadan kendisine ayrılan yere geçti. Mert Gökhan KOÇ / ANKARA