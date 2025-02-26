Suç baronlarına 6 kentte operasyon

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Yerlikaya, şüphelilerden 43’ünün tutuklandığını, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet ile çek/senet ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, “Şüphelilerin; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘silahlı tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘çek senet tahsilatı’, ‘tefecilik’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘insan kaçakçılığı’, ‘silah ticareti’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı. m DHA