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Suç baronlarına 6 kentte operasyon

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#Ali Yerlikaya#Suç Baronları#Tabanca
Suç baronlarına 6 kentte operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.’nün, Antalya’da Y.K.’nin (cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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Yerlikaya, şüphelilerden 43’ünün tutuklandığını, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucu 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet ile çek/senet ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, “Şüphelilerin; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘silahlı tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘çek senet tahsilatı’, ‘tefecilik’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘insan kaçakçılığı’, ‘silah ticareti’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.                   m DHA

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#Ali Yerlikaya#Suç Baronları#Tabanca

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