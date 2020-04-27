Subjektif Ne Demek? Subjektif Olmak Nedir? Subjektif Tdk Kelime Anlamı

Subjektif Fransızca kökenli bir kelimedir. Genelde Türkçe içerisinde objektif ile karıştırılabilir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise subjektif kelimesinin anlamı ‘öznel’ şeklinde yer almaktadır. Diğer bir anlam ile objektif yani nesnel sözcüğünün karşıtı olarak geçmektedir.

Subjektif Ne Demek?

Subjektif kelimesi Türkçede sıfat olarak kullanılmaktadır. Türkçede çok fazla değerlendirilmeyen daha çok bilimsel açılardan ya da felsefi kitaplar da yer alan bir kelimedir. Diğer bir tabirle subjektif kelimesi için kişisel anlamıyla dile getirmek mümkün. Aynı zamanda öznel anlamı üzerinden de ele alınan bir kelimedir.

Subjektif Olmak Nedir?

Subjektif olmak herhangi bir konu ya da olgu ve farklı durumlar için bireysel bakmak, kişisel görüşler ele alınmak suretiyle yorum getirmektir. Bireylerin düşüncesine dayanan ve öznel olan şeklinde yorumlanır. Özellikle sanat, felsefe, tıp dünyası ve dil bilgisi gibi pek çok alan için kişisel yorumların katıldığı bir görüş şeklinde tanımlanmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Bu konuda subjektif olmak zorundayım.’’

Burada anlatılmak istenen kişisel görüşü dile getirmek ve bu görüş üzerinden fikirlerini sunmaktır. Yani tabii objektif kelimesinin yani nesnel anlamını zıttı olarak da öne çıkar.