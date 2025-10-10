×
Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı tarihi belli oldu!

Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili beklenen tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2026 yılında gerçekleşecek olan sınavın tarihini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı"nın 7 Şubat 2026'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli Eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapacağız. Bu kapsamda yazılı sınav, 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecine ilişkin bilgiler, 'meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerimizden ilan edilecektir. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

