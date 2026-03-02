Subay adayları sınava girdi

Haberin Devamı

Sınav sonuçları 26 Mart’ta açıklanacak ve yalnızca 2026 yılı için geçerli olacak. MSÜ sonuçları, diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme veya yatay-dikey geçiş işlemlerinde kullanılmayacak. Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılmak isteyen adayların YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girmeleri gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT’ye katılım şartı bulunuyor. Sınava başvuran adayların 340 bin 514’ü kadın, 304 bin 892’si erkek.