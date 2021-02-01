Şubat ayının önemli günleri neler? İşte şubat ayındaki dini ve özel günler

2021 dini ve özel günler takvimi özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Evrensel günlerden biri Sevgililer Günü bu ay içerisinde bulunuyor. 14 Şubat sevgililer günü Türkiye ile birlikte hemen hemen tüm ülkelerde kutlanıyor. Bu yıl 28 gün sürecek olan şubat ayının önemli günlerini derledik.

Dünya Kanser Günü

Her yıl 4 şubat Dünya Kanser Günü‘nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, milyonlarca Ölüme neden olan ve pek çoğu Önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Her yıl 9 Şubat gününde sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması konusunda etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl da hem Sağlık Bakanlığı hem de çeşitli sivil toplum kuruluşları bu yönde etkinlikler yapmaktadır.

3 Ayların Başlangıcı

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

Sevgililer Günü

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Regaip Kandili

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.