Kaç kişi Koronavirüs aşısı oldu? İşte aşı takip ekranı ve detaylar

Aşı olan kişi sayısı anlık ve canlı olarak takip edilebiliyor. Koronavirüs aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere anlık aşı yapılan kişi sayısı paylaşılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin 81 iline gönderilen binlerce aşı, sağlık çalışanlarının akabinde kademeli olarak öncelik sahibi kişilere uygulanacak. Peki, resmi verilere göre şu ana kadar anlık aşı olan kişi sayısı kayıtlara kaç olarak geçti? İşte, canlı ve anlık aşı olan kişi sayısı sorgulama ekranı

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

Koronavirüs aşı sıralaması şu şekilde gerçekleşecek;







COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

ÇOCUKLARA AŞI VURULACAK MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

İNAKTİF COVID-19 AŞISI NEDİR?

İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19’a neden olan Yeni Koronavirüs’ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.

TÜRKİYE’DE NEDEN ÖNCELİKLE ÇİN’DE ÜRETİLEN COVID-19 AŞISININ KULLANILMASI TERCİH EDİLDİ?

Aşı tercihinde aşının güvenli ve etkin olması en önemli kriterdir. Ülkemizde en kısa sürede ve en geniş kapsayıcılıkla toplumun aşılanmasını sağlamak üzere aşı teminine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.