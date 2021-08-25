Sualtında hemşehri dayanışması

KÜRESEL iklim değişikliğiyle Kızıldeniz ve Pasifik Okyanusu’ndan gelen deniz canlıları, Akdeniz ve Ege’ye yerleşip yurt edindi. Antalya Körfezi’nde 61 tür kayıt altına alındı. Antalya Konyaaltı Sahili’nde balon, aslan balıklarının yanı sıra denizkestanesi de oldukça sık görülür oldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı dalışta ilginç görüntülerle karşılaştı.

Pasifik Okyanusu’ndan göç eden türlerin hem dış saldırılara karşı dayanışma içinde olduklarını hem de avlanma konusunda ortak hareket ettiklerini tespit eden Gökoğlu, şöyle konuştu: “Bu balıklar artık Akdeniz’e yerleşti. Özellikle denizkestanesi burada uzun dikenleriyle koloni halinde yaşıyor. Aynı noktada Pasifik Okyanusu’ndan gelen balıklar da var. Balıklar tehdit algıladığında hemen denizkestanelerinin arasına saklanarak dayanışma yapıyor. Hemşehri dayanışması veya Pasifik dayanışması diyebiliriz.”

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