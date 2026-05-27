Sualtına Selimiye

Çalışma ile İzmir’in ahtapot ve kalamar türleri korunacak, Selimiye Camii’nin bir benzeri sualtına yerleştirilecek. Bakanlıktan konuya ilişkin verilen bilgi şöyle:

DALGIÇLAR İÇİN YENİ FIRSAT

“Yapay resif alanları, aynı zamanda sualtını keşfetmek isteyen araştırmacı ve dalgıçlara da yeni fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması, sualtı habitatlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla İzmir ve Edirne’de yapay resif projeleri hayata geçirilecek.

İZMİR’İN KALAMARLARI

İzmir’in Karaburun, Foça ve Urla kıyı bölgelerinde yürütülen proje kapsamında ahtapot ve kalamar türlerinin korunmasına yönelik özel tasarımla hazırlanan 250 adet resif bloğu ile yaklaşık 1000 adet yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Resif bloklarının denize bırakılması ve sonrasında bilimsel yöntemlerle izlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülecek. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, ahtapot ve kalamar türleri için uygun yaşam alanı oluşturabilecek bölgeler belirlenerek resif bloklarının üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan blokların haziranda denize bırakılması planlanıyor.

EDİRNE’DE YAPAY RESİF

Edirne’de hayata geçirilecek proje ile de bölgenin ekolojik çeşitliliği desteklenirken şehrin tarihi mirası yapay resif alanlarına yansıtılacak. Bu kapsamda Edirne Sarayı, Adalet Kasrı Kulesi, Selimiye Camii, Meriç Köprüsü ve Makedonya Saat Kulesi’ni sembolize eden örneklerin sualtına yerleştirilmesi planlanıyor. Yapay resiflerin ekim ayında deniz tabanına yerleştirilmesi öngörülüyor.