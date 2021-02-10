Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
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Suadiye Sahili'nde çöpler kıyıya vurdu
İstanbul'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöpler ve kırmızı yosunlar kıyıya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da önceki akşam fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların ardından Kadıköy Suadiye Sahili'nde çöp ve kırmızı yosunlar kıyıda toplandı. Kıyıdaki plastik şişe, ayakkabı, tahta parçaları kameraya yansıdı.
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