Su Uçuran Şelalesi, 10 gün içinde kurudu!

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Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyü yakınlarında yer alan ve D-100 karayolunu kullanan sürücülere görsel şölen sunan şelale sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu.

Yöre halkı tarafından 'Su Uçuran' ismiyle bilinen şelale 4 yıl öncesine kadar neredeyse yılın 10 ayı boyunca gürül gürül akarken, son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman tamamen susuz kalıyor. 10 gün önce dronla görüntülenen ve canlılığını koruyan şelalenin, 10 gün sonra yeniden çekilen görüntülerinde tamamen kuruduğu görüldü.

Şelalenin son durumuyla ilgili konuşan Mehmet Çağman, "Şelalemiz yöre halkı olarak ‘Su uçuran’ ismiyle bilinir. 4 yıl öncesine kadar 10 ay boyunca gürül gürül akan bir şelaleydi. Ancak 4 sene önce yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesi azalmaya başladı. Yaz aylarındaki sıcaklıklarla birlikte kesintiler arttı. Önceden buradan geçerken bile şelalenin kaya seslerini duyabiliyorduk. 10 gün önce şelalemiz akıyordu, şu an ise tamamen kurudu. Üstelik köylüler tarafından sulama için de kullanılıyor. Kuraklık ve kullanım nedeniyle su seviyesi iyice azaldı" dedi.