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Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Su taşırken ölen Şahin’in adı çeşmede yaşayacak

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Su taşırken ölen Şahin’in adı çeşmede yaşayacak

Marmaris'teki orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir için, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Turabibaba Caddesi ile Bahriye Caddesi’nin kesişimine çeşme yaptırıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yaptırılan ve üzerinde Akdemir’in adının yazılı olduğu künye ile fotoğrafı bulunan çeşmenin yanı başına da bir göknar ağacı dikildi. Çeşmenin açılışına Şahin Akdemir’in babası Durali Akdemir ile kardeşi Baykal Akdemir de katıldı.

VATANIMIZ SAĞOLSUN

Duygusal anlar yaşayan Durali Akdemir, “Onunla gurur duyuyorum. Yangın bizim köye de geldi. Evlerimiz zarar gördü. Oğlum şehit oldu. Vatan sağolsun” dedi.

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