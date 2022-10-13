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Su tankı basınçla patladı... 150 metre mesafedeki binanın duvarı yıkıldı

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#ANTALYA#Manavgat#Su Tankı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 16:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait su tankı, basınç nedeniyle patladı. Havalanan tank, yaklaşık 150 metre ilerideki binanın duvarına çarparak yıktı. Olay sırasında binada yaşayan ve uyuyan Tanyel Öz, oda duvarının yıkılmasıyla, panikle yerinden fırladığını söyledi.

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Manavgat'ın Side Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan bir otele ait su tankı saat 04.30 sıralarında oluşan basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Basınçla yerinden fırlayan su tankı, yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir sitede bulunan dubleks evin ikinci kat dairesinin pencere ve duvar kısmının birleştiği noktaya çarparak, portakal ağacının üzerine düştü. Çarpma nedeniyle dairenin odası harabeye döndü .Olay sırasında ise odada Tanyel Öz'ün bulunduğu öğrenildi.

Duvarına tankın çarpmasıyla meydana gelen gürültüye uyandığını ve yatağından fırladığını belirten Öz, "Gece 04.30 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Otelde bulunan su tankı patlamış. Tank da gelip odanın duvarına çarptı. Camlar patladı, duvarda çatlaklar var. Pencereden girip üzerime de düşebilirdi. Yaşadığım için şanslıyım. Şükür bana bir şey olmadı ama odada büyük hasar var. Yatağımın üstü filan her yer cam kırıklarıyla dolu" dedi.

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Öz, askerlik şubesinden evraklarını aldığını ve önümüzdeki günlerde askere gideceğini de söyledi.

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#ANTALYA#Manavgat#Su Tankı

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