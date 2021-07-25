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Gündem
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Su seviyesi azalınca çok sayıda balık kıyıya vurdu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde su seviyesinin düştüğü Asi Nehri’nde çok sayıda balık öldü.

Üzümdalı Mahallesi’nden geçen Asi Nehri’nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle çok sayıda balık telef oldu.

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Mahallede yaşayan Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanması için kurulan bent nedeniyle su seviyesinin azaldığını ve neredeyse her yaz aynı manzaranın yaşandığını kaydetti. İnal, nehre bırakılan atık suların da balıkların zehirlenip ölmesine neden olduğunu ileri sürdü.

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