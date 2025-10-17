Su şehri Bursa susuz kaldı

Haberin Devamı

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, ‘su şehri’ Bursa’nın susuz kalmasına neden oldu. 1 Ekim’den bu yana 12 saat süren planlı su kesintisinin uygulandığı Bursa’da, barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı’nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı’nda da su seviyesi düşmeye devam ediyor. Bursa’da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altında ölçülüyor.

EN ÇOK SANAYİ KULLANIYOR

Beklenen yağışın düşmemesi ve Uludağ’a da geçen yıllara oranla daha az kar yağması, yer altı ve pınar kaynaklarını besleyen suların azalmasına neden olurken; şehirdeki 14 ambalajlı su üretim tesisi ise yılda 4 milyon 415 bin metreküp su ambalajlayıp satıyor. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı değerlendirmeye göre; yer altı sularını en fazla ve ücretsiz olarak sanayi kuruluşları kullanıyor. Diğer yandan, Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (BUSKİ) verilerine göre; nüfusu 3 milyonu aşan Bursa’nın günlük 533 bin metreküp su ihtiyacı karşılanamıyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi’nin eskisi gibi akmadığını söyleyen Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, “Şelalemiz, Bursa’nın turistik rehberinde yer alıyordu. Maalesef artık şelalede su kalmadı. Son 10 yılın en düşük dönemini yaşıyoruz” dedi.

EĞİRDİR GÖLÜ İKİYE BÖLÜNDÜ

ISPARTA’daki Eğirdir Gölü, su seviyesinin düşmesiyle ikiye bölündü. Suyun çekildiği bölge hayvanların otlama alanına dönüştü. Bölge halkı ve ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bir kanalla Eğirdir Gölü’ne bağlı Kovada Gölü’nde de benzer manzaralar ortaya çıktı. Eğirdir, Türkiye’nin 4’üncü büyük gölü ve 2’nci en büyük içme suyu rezervi...