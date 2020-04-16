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Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Su saati ve musluk hırsızlığına 3 tutuklama

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Su saati ve musluk hırsızlığına 3 tutuklama
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KARS'ta, evlerden su saati ve musluk bataryası çalan 3 kişi, tutuklandı.

Kent merkezi ile Yenişehir, Alparslan, Yeni, Örnek ve Halitpaşa mahallelerinde son 2 ayda çok sayıda evden su saati ve musluk bataryası çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin H.K. (19), T.A. (19) ve E.Ö. (18) olduğunu belirledi. Çaldıkları su saatleri ve bataryaları da F.P.'ye (33) sattıklarını saptadı. 14 Nisan günü F.P.'ye ait iş yerinde arama yapan polis, çalıntı su saatleri ile bataryaları ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevkedildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

F.P. hakkında ise 'çalıntı eşyayı almaktan' işlem yapıldı.

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