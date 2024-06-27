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Su parkında acı olay! Elif Naz'ı kurtarmak isterken hayatını kaybetti

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#Su Parkı#Ordu#Hastane
Su parkında acı olay Elif Nazı kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:46

Ordu'nun Perşembe ilçesinde su parkında akıma kapılan Elif Naz Derdiyokoğlu (8) ile onu kurtarmaya çalışan işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay, kurtarılamadı.

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Perşembe ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Efirli Mahallesi'ndeki su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu, elektrik akımına kapıldı. Durumu gören işletme sahibi Mustafa Kemal Günay, Elif Naz'ı kurtarmak için müdahale etti.

Ancak bu sırada Günay da akıma kapıldı. Çevredekiler, Derdiyokoğlu ve Günay'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su parkında acı olay Elif Nazı kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Naz Derdiyokoğlu ise buradan Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Elif Naz Derdiyokoğlu'nun üyesi olduğu çocuk kulübünün etkinliği kapsamında havuza geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Su parkında acı olay Elif Nazı kurtarmak isterken hayatını kaybetti

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#Su Parkı#Ordu#Hastane

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